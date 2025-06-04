Türkiye Basketbol Federasyonu ve BASKED Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Profesyonel Basketbolcular Derneği (BASKED) arasında sporcuların gelişimini desteklemek ve sportif haklarını güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, imzalanan protokol kapsamında TBF ve BASKED'in, sporcu hakları konusunda fikir alışverişinde bulunabileceği, çeşitli seminerler ve çalıştaylar düzenleyebileceği ifade edildi.

Sporcuların görüş ve beklentilerinin doğrudan dinlenmesini sağlamak amacıyla federasyona erişimlerini kolaylaştıracak iletişim kanallarının oluşturulmasının da protokolün önemli maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.