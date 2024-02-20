Türkiye Basketbol Federasyonu U-16 Bölge Şampiyonası Muğla'da Başladı
Muğla'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu U-16 bölge şampiyonası, Çağdaş Bodrumspor karşılaşmasıyla başladı. 8 takımın mücadele edeceği şampiyonada Çağdaş Bodrumspor, ilk maçında Manisa BBSK'yı 71-56 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu U-16 bölge şampiyonası Muğla'da Çağdaş Bodrumspor karşılaşması ile başladı.
Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda 20-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan bölge şampiyonasında 8 takım karşılaşacak. Muğla'yı Çağdaş Bodrumspor ile Fethiye Yıldızları takımları temsil edecek. Karşılaşmanın ilk maçında Çağdaş Bodrumspor Manisa BBSK ile karşı karşıya geldi. Türkiye Basketbol Federasyonu U-16 bölge şampiyonası karşılaşmasının ilk maçını Çağdaş Bodrumspor 71-56'lık skorla kazandı. - MUĞLA