Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan açıklama: 'Temsilcimiz Türk Telekom'un antrenörü yaralandı'

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türk Telekom'un EuroCup finalinde Gran Canaria ile oynadığı maç öncesi yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.