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Türkiye Basketbol Federasyonu, maçların ertelendiğini duyurdu

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Türkiye Basketbol Federasyonu, maçların ertelendiğini duyurdu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), liglerde bu hafta oynanacak tüm müsabakaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), liglerde bu hafta oynanacak tüm müsabakaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve diğer illerde ağır hasarlara sebep olan depremlerin ardından, basketbol liglerinde bu hafta oynanacak tüm müsabakaların ileri bir tarihe ertelendiğine dair bir açıklama yaptı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birçok ilimizi etkileyen deprem neticesinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir.

Ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından liglerimizde bu hafta oynanacak tüm müsabakalar ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Türkiye Basketbol Federasyonu, 2022-2023 sezonu lig takvimi ile ilgili yeni tarihleri ilerleyen günlerde açıklayacaktır.

Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." - İSTANBUL

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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