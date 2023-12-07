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Türkiye Basketbol Federasyonu, Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler ile yollarını ayırdı

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Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Erkek Takımı Menajeri Muratcan Güler ile yolların ayrıldığını duyurdu. Federasyon, Yıldırım ve Güler'e teşekkür ederek başarılar diledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu: "Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Erkek Milli Takım Menajeri Muratcan Güler'e teşekkür ederiz. Türk basketboluna değerli katkılarda bulunan Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler'e bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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