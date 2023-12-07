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Türkiye Basketbol Federasyonu, Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler ile yollarını ayırdı

7 Aralık 2023 15:41 Son Güncelleme: 15:42 Abone Ol

Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Erkek Takımı Menajeri Muratcan Güler ile yolların ayrıldığını duyurdu. Federasyon, Yıldırım ve Güler'e teşekkür ederek başarılar diledi.