Türkiye Basketbol Federasyonu, Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler ile yollarını ayırdı
Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Erkek Takımı Menajeri Muratcan Güler ile yolların ayrıldığını duyurdu. Federasyon, Yıldırım ve Güler'e teşekkür ederek başarılar diledi.
Türkiye Basketbol Federasyonu: "Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Erkek Milli Takım Menajeri Muratcan Güler'e teşekkür ederiz. Türk basketboluna değerli katkılarda bulunan Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler'e bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." - İSTANBUL