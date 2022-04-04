A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi sona erdi - Haberler

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi sona erdi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2020 yılından bu yana A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevini yürüten Orhun Ene ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2020 yılından bu yana A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevini yürüten Orhun Ene ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene'ye değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Türk basketboluna hem oyuncu hem de antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Orhun Ene'ye bundan sonraki kariyerinde de başarılar dileriz" denildi.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, basketbol, Orhun Ene, Milli, Spor, Haberler

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