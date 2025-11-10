Türkiye, Balkan Pist Bisikleti Şampiyonası'nda 14 Madalya Kazandı

Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Pist Bisikleti Şampiyonası'nda 7'si altın toplam 14 madalya elde etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Filibe kentinde iki gün süren şampiyonada 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 14 madalya kazandı.

Elit kadınlarda 200 metre, scratch, elimination ve 1000 metre yarışlarında birinci olan Reyhan Yakışır, 4 altın madalyanın sahibi olarak dikkati çekti.