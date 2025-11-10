Türkiye, Balkan Pist Bisikleti Şampiyonası'nda 14 Madalya Kazandı
Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Pist Bisikleti Şampiyonası'nda 7'si altın toplam 14 madalya elde etti. Reyhan Yakışır, elit kadınlarda 4 altın madalya kazanarak dikkat çekti.
Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Filibe kentinde iki gün süren şampiyonada 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 14 madalya kazandı.
Elit kadınlarda 200 metre, scratch, elimination ve 1000 metre yarışlarında birinci olan Reyhan Yakışır, 4 altın madalyanın sahibi olarak dikkati çekti.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor