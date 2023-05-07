Türkiye, Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Pist Şampiyonası'nda birinci oldu

Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası takımlar sıralamasını birinci sırada tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Balkan ülkelerinden birçok yarışmacının katıldığı organizasyona Türkiye'den 27 sporcu mücadele etti.

Serez Pistindeki sezonun açılış ayağında Furkan Eryılmaz SSP 600 sınıfında birincilik elde etti. Eryılmaz, ilk gün yapılan yarışı da ikincilikle tamamladı.

SS300 sınıfında Salih Yiğit Teker ve F600 sınıfında Muammer Nuri Karakaya ise yarışları ikincilikle tamamladı.

F1000 sınıfında yer alan Harun Akgün birinci yarışta ikinci olurken, ikinci yarışta ise üçüncülük elde etti.