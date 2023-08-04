Türkiye, Balkan Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Arnavutluk'u 3-0 yendi

Bosna Hersek'te düzenlenen 21 Yaş Altı Balkan Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Arnavutluk'u 3-0 mağlup etti. Milli takım, üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Bosna Hersek'te düzenlenen 21 Yaş Altı Balkan Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Arnavutluk'u 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım rakibini 25-15, 25-17 ve 25-5'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Milliler, üçüncü maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, dördüncü ve son maçında yarın akşam Sırbistan'la karşılaşacak.