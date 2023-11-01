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Türkiye Balkan Açık Pist Bisikleti Şampiyonası'nda 9'u altın, 20 madalya kazandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk sporcular Balkan Açık Pist Bisikleti Şampiyonası'nda 9 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Şampiyonada farklı kategorilerde yarışan Türk sporcuların başarıları dikkat çekti.