Türkiye Baja Şampiyonası'nın Üçüncü Etabı Düzce'de Gerçekleştirilecek

Türkiye Baja Şampiyonası'nın üçüncü etabı olan 'Baja Prusias', Düzce'de düzenlenecek. Organizasyon, Valilik önünde yapılacak seremoniyle başlayacak ve iki etapta gerçekleştirilecek yarışlar sonucunda ödül töreni düzenlenecek.

Türkiye Baja Şampiyonası'nın üçüncü etabı "Baja Prusias" 24-26 Kasım'da Düzce'de gerçekleştirilecek.

Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübünden (DOSOD) yapılan açıklamada, Valilik ve Belediyenin katkılarıyla DOSOD tarafından düzenlenecek organizasyon, 24 Kasım Cuma saat 15.00'te Valilik önünde düzenlenecek seremoniyle başlayacak.

İki etapta geçilecek "Baja Prusias"ın, 70,65 kilometrelik Akçakocabey etabı 25 Kasım Cumartesi, 60,75 kilometre uzunluğundaki Konuralp Bey etabı ise 26 Kasım Pazar koşulacak.

Pazar saat 18.00'de de Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ödül töreni düzenlenecek.