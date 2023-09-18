Türkiye Badminton Federasyonu Yeni Kurullar Toplantı Yaptı

Ercan Yıldız'ın başkanlığa seçildiği Türkiye Badminton Federasyonunda Merkez Hakem Kurulu, Eğitim Kurulu ve Teknik Kurul, Ankara'da toplandı. Toplantılarda, 2023 Türkiye şampiyonaları, milli takım seçme kriterleri, antrenör ve hakem kursları gibi konular ele alındı.

Ercan Yıldız'ın başkanlığa seçildiği Türkiye Badminton Federasyonunda yeni kurullar, Ankara'da toplandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Merkez Hakem Kurulu, Eğitim Kurulu ve Teknik Kurul, ilk toplantılarını federasyon binasında yaptı.

Toplantılarda, 2023 yılında yapılması planlanan Türkiye şampiyonaları ve talimatları, milli takım seçme kriterleri, antrenör ile sporcu eğitim ve gelişim kampları, antrenör ve hakem kursları ele alındı.

Kurul üyeleri, toplantıların ardından, alınan kararlarla ilgili federasyon yönetim kuruluna bilgilendirmelerde bulundu.