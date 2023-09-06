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Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlık Seçimine Tek Aday

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Türkiye Badminton Federasyonu başkanlık seçimine Ercan Yıldız'ın tek başkan adayı olarak katılacağı bildirildi. Seçim, Gençlik ve Spor Bakanlığının konferans salonunda gerçekleşecek.

Türkiye Badminton Federasyonu başkanlık seçimine Ercan Yıldız'ın tek başkan adayı olarak katılacağı bildirildi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, 9 Eylül Cumartesi günü yapılacak seçim için başkan adaylığı başvuru süresinin sona erdiği aktarıldı.

Ercan Yıldız'ın tek aday olarak gireceği seçim, cumartesi günü Gençlik ve Spor Bakanlığının konferans salonunda gerçekleşecek.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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