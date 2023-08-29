Türkiye Badminton Federasyonu'nun 6. Mali Genel Kurulu ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, 9 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Toplantı, Ankara'da belirlenecek bir salonda gerçekleştirilecek.

Türkiye Badminton Federasyonu 6. Mali Genel Kurulu ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, 9 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 9 Eylül Cumartesi günü saat 10.30'da Ankara'da daha sonra duyurulacak salonda başlayacak.

Bu tarihte yapılacak genel kurul için yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 10 Eylül Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.