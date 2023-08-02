Türkiye Badminton Federasyonu 6. Mali Genel Kurul ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurulunu Duyurdu

Türkiye Badminton Federasyonu, 9 Eylül'de yapılacak olan 6. Mali Genel Kurul ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurulunu duyurdu. Genel kurul, Ankara'da gerçekleştirilecek ve Murat Özmekik'in başkanlığının düşmesi nedeniyle olağanüstü seçim kararı alınmıştır.