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Türkiye Badminton Federasyonu 6. Mali Genel Kurul ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurulunu Duyurdu

Spor Haberleri

Türkiye Badminton Federasyonu, 9 Eylül'de yapılacak olan 6. Mali Genel Kurul ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurulunu duyurdu. Genel kurul, Ankara'da gerçekleştirilecek ve Murat Özmekik'in başkanlığının düşmesi nedeniyle olağanüstü seçim kararı alınmıştır.

Türkiye Badminton Federasyonunun 6. Mali Genel Kurul ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, 9 Eylül'de yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, genel kurulun 9 Eylül Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Federasyon, Spor Tahkim Kurulu tarafından 12 ay ceza alan Murat Özmekik'in başkanlığı düşmesi nedeniyle olağanüstü seçim kararı almıştı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Murat Özmekik 9 Eylül Türkiye Spor Haberler

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