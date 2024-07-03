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Türkiye, Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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Kuşadası'nda oynanan maçta Türkiye, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milli takımın zaferi kafelerde coşkuyla kutlandı.

Kuşadası, Türkiye'nin Avusturya karşısında aldığı zaferle coşkulu anlara sahne oldu. Kafelerde marşlar çalınırken, millilerimizin başarısı kutlandı.

Maçın henüz 1. dakikasında Melih Demirbaş'ın golüyle öne geçen Türkiye, Merih Demirtaş'ın 38. dakikada attığı golle durumu 2-0'a getirdi. Avusturya'nın tek golü ise M. Gregoritsch tarafından 66. dakikada kaydedildi. Başka gol olmayınca maç 2-1 Türkiye'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyetle Türkiye, çeyrek final biletini alarak büyük bir başarıya imza attı. Kuşadası'nda milli heyecan ve coşku doruktaydı. Vatandaşlar çeyrek finali doyasıya kutladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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