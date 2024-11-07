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Türkiye, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 3 Altın, 1 Bronz Madalya Kazandı

Türkiye, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 3 Altın, 1 Bronz Madalya Kazandı
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, ilk gününde 3 altın ve 1 bronz madalya kazanarak dikkat çekti. 45 sporcu ile temsil edilen Türkiye, erkeklerde Yiğit Maraklı, Ömer Yağız Barış ve Umutcan Bayram ile altın madalya elde etti.

Arnavutluk'ta bugün başlayan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 3 altın 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da gerçekleştirilen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi 25'i erkek, 20'si kız olmak üzere toplam 45 sporcu temsil ediyor.

Şampiyonada 61 kiloda tatamiye çıkan Yiğit Maraklı, 57 kiloda Ömer Yağız Barış ve 53 kiloda Umutcan Bayram final müsabakalarında rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda kızlar 47 kiloda mücadele eden Fatma Zehra Akyazıcı ise bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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