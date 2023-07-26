Türkiye, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'ya yenildi

CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, altıncı maçında Slovenya'ya 3-1 yenildi. Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milli takım, altıncı maçında Slovenya ile karşılaştı. Müsabakayı 25-22, 18-25, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-1 kaybeden Türkiye, şampiyonada üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Milli takım, gruptaki yedinci ve son maçını yarın Karadağ ile yapacak.