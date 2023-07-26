Üye Girişi
Haberler

Türkiye, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'ya yenildi

Spor Haberleri

CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, altıncı maçında Slovenya'ya 3-1 yenildi. Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milli takım, altıncı maçında Slovenya ile karşılaştı. Müsabakayı 25-22, 18-25, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-1 kaybeden Türkiye, şampiyonada üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Milli takım, gruptaki yedinci ve son maçını yarın Karadağ ile yapacak.

CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, altıncı maçında Slovenya'ya 3-1 yenildi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milli takım, altıncı maçında Slovenya ile karşılaştı.

Müsabakayı 25-22, 18-25, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-1 kaybeden Türkiye, şampiyonada üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Milli takım, gruptaki yedinci ve son maçını yarın Karadağ ile yapacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Slovenya Karadağ Türkiye Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title