Türkiye, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Karadağ'ı 3-0 yendi

CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yedinci ve son maçında ev sahibi Karadağ'ı 3-0 yendi. Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milli takım, son maçında Karadağ ile karşılaştı. Türkiye müsabakayı 25-15, 25-17 ve 25-8'lik setlerle 3-0 kazandı. Grup aşamasını 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 10 puanla 3. sırada tamamlayan milliler, Avrupa Şampiyonası'na veda etti.