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Türkiye, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Bulgaristan'a mağlup oldu

Spor Haberleri

CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, beşinci maçında Bulgaristan'a 3-1 yenildi. Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milli takım, beşinci maçında Bulgaristan ile karşılaştı. Müsabakayı 13-25, 25-18, 21-25 ve 18-25'lik setlerle 3-1 kaybeden Türkiye, şampiyonada ikinci mağlubiyetini yaşadı. Milli takım, gruptaki altıncı maçını 26 Temmuz Çarşamba günü Slovenya ile yapacak.

CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, beşinci maçında Bulgaristan'a 3-1 yenildi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milli takım, beşinci maçında Bulgaristan ile karşılaştı.

Müsabakayı 13-25, 25-18, 21-25 ve 18-25'lik setlerle 3-1 kaybeden Türkiye, şampiyonada ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Milli takım, gruptaki altıncı maçını 26 Temmuz Çarşamba günü Slovenya ile yapacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Bulgaristan Karadağ Türkiye Spor Haberler

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