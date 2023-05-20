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Türkiye, Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda mücadele edecek

Türkiye, Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda mücadele edecek

Spor Haberleri

Türkiye, 12 milli sporcuyla birlikte yarın Çekya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'na katılacak. Organizasyonda Türkiye'yi 20, 35 ve 10 kilometre kategorilerinde temsil edecek sporcular yer alacak.

Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası, yarın Çekya'da düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Podebrady kentinde gerçekleştirilecek organizasyona 5'i kadın olmak üzere 12 milli sporcu katılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi, 20 kilometre kadınlar kategorisinde Meryem Bekmez ve Kader Dost, 20 kilometre erkekler kategorisinde Salih Korkmaz, Mazlum Demir ve Abdülselam İmuk, 35 kilometre kategorisinde Selman İlhan, 10 kilometre 20 yaş altı kadınlar kategorisinde Emine Ceylan, Elif Nur Özbay ve Tülin Ek, 10 kilometre erkekler kategorisinde Hayrettin Yıldız, Harun Bilir ve Ozan Bayram temsil edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Atletizm Türkiye Çekya Spor Haberler

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