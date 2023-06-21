Türkiye, Avrupa Oyunları'nda Kano Durgunsu Branşında Elendi

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kano durgunsu branşında kayak çiftler 500 metre kategorisinde Türkiye, yarı finalde elendi.

Krakow'daki Kryspinow Su Yolu'nda gerçekleşen kano yarışlarında kayak çiftler 500 metre kategorisinde, Türkiye'yi Emircan Ayaklı-Taha Erkam Usta ikilisi temsil etti.

Türkiye'nin oyunlarda temsil edildiği ilk yarışı olan kanoda, sabah seansında milli sporcular kürek çekti. Birincilerin doğrudan finale çıktığı elemelerde üçüncü seride suya inen Emircan ve Taha Erkam ikilisi, 9 ülke arasında 4. oldu.

Kano kayak çiftler 500 metre kategorisinde öğleden sonra yapılan yarı finallerde ise Türkiye, 9 ülkenin yer aldığı ilk seride yarıştı ve sonuncu olarak elendi.

Kano durgunsuda yarışlar yarın farklı kategorilerde devam edecek.

Kano kayak çiftler 500 metre Emircan Ayaklı, Taha Erkan Usta