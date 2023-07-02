Türkiye, Avrupa Oyunları'nda atıcılıkta gümüş madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında kadınlar trap takım kategorisinde Türkiye, gümüş madalya aldı. Türkiye'yi Dilara Bedia Kızılsu, Rümeyse Pelin Kaya ve Safiye Temizdemir temsil etti. Erkeklerde ise Türkiye 5. olarak elendi. Toplamda Türkiye, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.