Türkiye, Avrupa Oyunları'nda atıcılıkta gümüş madalya kazandı
Spor Haberleri
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında kadınlar trap takım kategorisinde Türkiye, gümüş madalya aldı. Türkiye'yi Dilara Bedia Kızılsu, Rümeyse Pelin Kaya ve Safiye Temizdemir temsil etti. Erkeklerde ise Türkiye 5. olarak elendi. Toplamda Türkiye, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında kadınlar trap takım kategorisinde Türkiye, gümüş madalya aldı.
Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen atıcılık müsabakalarında trap takım kategorisinde Türkiye'yi kadınlarda Dilara Bedia Kızılsu, Rümeyse Pelin Kaya ve Safiye Temizdemir temsil etti.
Elemeleri 206 puanla ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, finalde İtalya'nın rakibi oldu. İtalya'ya finalde 6-0 kaybeden milli takım, gümüş madalya aldı.
Erkeklerde ise Alp Kızılsu, Nedim Tolga Tuncer ve Oğuzhan Tüzün'den oluşan milli takım, elemelerde 5. olarak elendi.
Atıcılık branşını Türkiye, 1 altın, 2 gümüş madalyayla tamamladı.