Türkiye, Avrupa Oyunları'nda atıcılıkta gümüş madalya kazandı

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşı 10 metre havalı tabanca takım yarışmalarında Türkiye, gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli takım, finalde Almanya'ya 16-14 yenilerek ikinci oldu.