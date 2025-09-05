Türkiye, Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda Mücadele Edecek

Türkiye'nin de katılacağı Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası, 7-13 Eylül tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Prag'ın ev sahipliği yapacağı organizasyonda 21 takım mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, Avusturya, İsveç ve Litvanya ile beraber D Grubu'nda yer alacak. Milli takım, 7 Eylül Pazar günü İsveç ve Litvanya, 8 Eylül Pazartesi günü ise Avusturya ile karşılaşacak.

Maçlar sonucu grubunu lider tamamlayan ekipler, 2. tur grup aşamasına yükselecek. Diğer takımlar ise klasman maçlarına çıkacak.