Türkiye, Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda Mücadele Edecek
Türkiye, 7-13 Eylül tarihleri arasında Çekya'da düzenlenecek Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'na katılacak. Ay-yıldızlılar, D Grubu'nda Avusturya, İsveç ve Litvanya ile mücadele edecek.
Türkiye'nin de katılacağı Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası, 7-13 Eylül tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Prag'ın ev sahipliği yapacağı organizasyonda 21 takım mücadele edecek.
Ay-yıldızlılar, Avusturya, İsveç ve Litvanya ile beraber D Grubu'nda yer alacak. Milli takım, 7 Eylül Pazar günü İsveç ve Litvanya, 8 Eylül Pazartesi günü ise Avusturya ile karşılaşacak.
Maçlar sonucu grubunu lider tamamlayan ekipler, 2. tur grup aşamasına yükselecek. Diğer takımlar ise klasman maçlarına çıkacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor