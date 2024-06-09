Türkiye, Avrupa Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nda İtalya'ya mağlup oldu

Türkiye, Avrupa Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nda İtalya'ya 24-10 yenildi.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, milli takımın tarihinde ilk kez mücadele ettiği organizasyonun en üst seviyesi olan "Championship"in Hırvatistan'ın Makarska kasabasında düzenlenen ilk ayağı, bugünkü karşılaşmalarla sona erdi.

Organizasyonun son gününde Türkiye, İtalya'ya 24-10 mağlup oldu.

Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı, böylece "championship"in Makarska etabını 10. sırada tamamladı.

Avrupa Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası "Championship"in ikinci ayağına 28-30 Haziran tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kenti ev sahipliği yapacak.