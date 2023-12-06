Türkiye, Avrupa Golbol Şampiyonası'nda mücadele edecek

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Golbol Şampiyonası, Karadağ'da düzenlenecek. Türkiye kadın ve erkek golbol milli takımları, grup maçlarında mücadele edecek.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Golbol Şampiyonası, 9-17 Aralık tarihlerinde Karadağ'da yapılacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Podgoritsa'daki organizasyon öncesi Karadağ'a ulaşan Türkiye kadın ve erkek golbol milli takımlarının mücadele edeceği grup maçları, Verde Spor Salonu'nda, 9 Aralık Cumartesi günü başlayacak.

Avrupa şampiyonunun 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası alacağı, ilk üç takımın çeyrek finale çıkacağı organizasyonda Türkiye erkeklerde B Grubu'nda Karadağ, Ukrayna, İsrail ve Finlandiya ile mücadele edecek.

Portekiz'de 2022 Aralık'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak 2024 Paris Paralimpik Oyunlar kotasını alan, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu Kadın Milli Takımı ise A Grubu'nda Büyük Britanya, Almanya, Ukrayna ve Finlandiya ile karşılaşacak.

Organizasyonda çeyrek final maçları 14 Aralık Perşembe, yarı final maçları 15 Aralık Cuma, final maçları ise 16 Aralık Cumartesi günü yapılacak.