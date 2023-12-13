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Türkiye, Avrupa Golbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

13 Aralık 2023 19:26 Güncelleme: 19:28 Abone Ol

Türkiye Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımları, Avrupa Golbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Kadınlar Fransa ile, erkekler ise İngiltere ile karşılaşacak.