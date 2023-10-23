Türkiye, Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi'nde Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Efendioğlu, Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi'nin (CDEJ) Fransa'da yapılan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Türkiye, ilk kez CDEJ içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği seviyesinde temsil edilmiş olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Efendioğlu, Fransa'da yapılan Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi (CDEJ) Genel Kurulu'nda yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Bakanlığın açıklamasına göre Strasburg kentinde gerçekleştirilen genel kurulda, CDEJ'nin 6 kişilik yönetim kurulu üyeliklerinin seçimi yapıldı.

Türkiye, ilk kez bu yıl yönetim kurulu üyeliği için Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Efendioğlu'nu aday gösterdi.

48 üye ülkenin oylaması sonucunda Enes Efendioğlu, CDEJ'nin yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Enes Efendioğlu'nun seçilmesiyle Türkiye ilk kez CDEJ içerisinde yönetim kurulu üyeliği seviyesinde temsil edilmiş olacak.

Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin gençlikten sorumlu bakanlıklarının katılımı ile oluşan komite, 6 kişilik yönetim kurulu tarafından yönetiliyor.

CDEJ, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler düzeyinde gençlik politikalarının belirlenmesi, tavsiye kararlarının alınması, gençlik projelerine ayrılan bütçenin ve bütçe dağılımının belirlenmesi ile Avrupa Konseyi ve Avrupa Gençlik Kuruluşu düzeyinde her yıl verilen fon ve hibe desteklerinin faydalanıcılarının seçilmesini sağlıyor. İki yıllık dönem için seçilen yönetim kurulu üyeleri, ülkelerini temsilen komitede yer alıyor.