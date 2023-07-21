Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne 78 sporcuyla katılacak

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve 14-18 yaş aralığında, geleceğin yıldız sporcu adaylarının ilk kez bir olimpik organizasyona katılma deneyimini yaşadığı Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin 17'ncisi Slovenya'nın Maribor şehrinde 23-29 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne Türkiye, 7 branşta 78 sporcuyla katılacak. Artistik cimnastik, atletizm, yol bisikleti, dağ bisikleti, hentbol, judo, yüzme, tenis, voleybol, kaykay ve 3x3 basketboldan oluşan toplam 10 branşta 50 Avrupa ülkesinden 3 bin 600 sporcu ve idarecinin katılması beklenen Festivalde, dağ bisikleti, kaykay ve 3x3 basketbol EYOF tarihinde ilk defa yarışma programında yer alacak. Slovenya'nın ikinci en büyük şehri Maribor'da düzenlenecek festival, 29 Temmuz'da sona erecek.

17'nci Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali öncesi katılacak sporculara başarılar dileyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu tür organizasyonların, yıllardır tesisleşme ve sporcuya yatırım yapan ülkemiz için önemli olduğunu vurguladı. "Yedi branşta katılacağımız festivalden, genç sporcularımızın bizlere gurur yaşatacak bir tablo ile döneceklerine inanıyorum" diyen Bakan Bak, festivale katılacak sporcular, antrenörler ve idarecilerin ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancını ifade etti.