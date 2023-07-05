Türkiye, Avrupa Gençler Dart Kupası'nda 6 sporcuyla temsil edilecek

Dünya Dart Federasyonu (WDF) tarafından Avusturya'da organize edilen Avrupa Gençler Dart Kupası'nda Türkiye'den 2'si kadın 6 sporcu yarışacak. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Gençler Dart Kupası başkent Viyana'da 6-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye adına kupada Halil Can Yıldız, Süleyman Can Durmuş, Mahmut Demir, Ahmet Enes Demir, Zehra Gemi ve Belinay Tuana Pehlivan madalya mücadelesi verecek.