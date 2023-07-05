Türkiye, Avrupa Gençler Dart Kupası'nda 6 sporcuyla temsil edilecek
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Dünya Dart Federasyonu (WDF) tarafından Avusturya'da organize edilen Avrupa Gençler Dart Kupası'nda Türkiye'den 2'si kadın 6 sporcu yarışacak. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Gençler Dart Kupası başkent Viyana'da 6-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye adına kupada Halil Can Yıldız, Süleyman Can Durmuş, Mahmut Demir, Ahmet Enes Demir, Zehra Gemi ve Belinay Tuana Pehlivan madalya mücadelesi verecek.
Dünya Dart Federasyonu (WDF) tarafından Avusturya'da organize edilen Avrupa Gençler Dart Kupası'nda Türkiye'den 2'si kadın 6 sporcu yarışacak.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Gençler Dart Kupası başkent Viyana'da 6-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye adına kupada Halil Can Yıldız, Süleyman Can Durmuş, Mahmut Demir, Ahmet Enes Demir, Zehra Gemi ve Belinay Tuana Pehlivan madalya mücadelesi verecek.