Türkiye, Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası'nda İsviçre'ye mağlup oldu
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Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası 2'de Türkiye, İsviçre'ye 5-2 yenildi. Milli takım, ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası 2'de Türkiye, ikinci maçında İsviçre'ye 5-2 yenildi.
İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen organizasyonda milliler, B Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaştı.
Müsabakayı 5-2 kaybeden milli takım, böylece ikinci karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.
Türkiye, üçüncü maçını 26 Temmuz Çarşamba günü İskoçya ile yapacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor