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Türkiye, Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası'nda İsviçre'ye mağlup oldu

Spor Haberleri

Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası 2'de Türkiye, İsviçre'ye 5-2 yenildi. Milli takım, ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası 2'de Türkiye, ikinci maçında İsviçre'ye 5-2 yenildi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen organizasyonda milliler, B Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaştı.

Müsabakayı 5-2 kaybeden milli takım, böylece ikinci karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye, üçüncü maçını 26 Temmuz Çarşamba günü İskoçya ile yapacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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