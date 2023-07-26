Türkiye, Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası'nda İskoçya'ya 10-0 yenildi

A Milli Erkek Hokey Takımı, Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası'nda İskoçya'ya 10-0 mağlup oldu. Bu sonuçla milliler, bir alt klasmana düşmemek için eleme maçı oynayacak.