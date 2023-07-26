Türkiye, Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası'nda İskoçya'ya 10-0 yenildi
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A Milli Erkek Hokey Takımı, Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası'nda İskoçya'ya 10-0 mağlup oldu. Bu sonuçla milliler, bir alt klasmana düşmemek için eleme maçı oynayacak.
Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası 2'de Türkiye, üçüncü maçında İskoçya'ya 10-0 yenildi.
İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen organizasyonda A Milli Erkek Hokey Takımı, B Grubu'nda üçüncü maçında İskoçya ile karşılaştı. Müsabakayı 10-0 kaybeden milli takım, üçüncü maçından da puan çıkaramadı.
Bu sonuçla milliler, 28 Temmuz Cuma günü bir alt klasmana düşmemek için eleme maçı oynayacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor