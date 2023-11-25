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Türkiye, Avrupa Curling Şampiyonası'nda mücadelesini tamamladı

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İskoçya'da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye'nin maçları sona erdi. Kadın Milli Takımı 8. sırada yer alırken, erkek milliler ise bir alt gruba düştü.

İskoçya'da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye'nin maçları sona erdi.

Aberdeen kentindeki organizasyonda Kadın Milli Takımı, 2 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile grubunu 8. sırada tamamladı. Kadın milliler gelecek yıl Avrupa şampiyonasına yeniden katılma hakkı elde etti.

Organizasyonda grubunda İsviçre birinci, İtalya ikinci, İsveç ise üçüncü oldu.

Erkek Milli Takımı ise grubunu 1 galibiyet ve 8 mağlubiyeti ile 9. sırada tamamlayarak bir alt gruba düştü.

İtalya'nın birinci olduğu erkekler grubunda ise İskoçya ikinci, İsviçre ise üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Spor

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