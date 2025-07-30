Türkiye, Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

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Fransa'nın Chateauroux kentinde düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda, genç erkekler skeet trio disiplininde mücadele eden Türk milli takımı, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda genç erkekler skeet trio disiplininde mücadele eden milli takım, altın madalya elde etti.

Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Chateauroux kentindeki organizasyonda genç erkekler skeet trio müsabakaları yapıldı.

Muhammet Seyhun Kaya, Ahmet Baran ve Ali Can Arabacı'dan oluşan milli takım, podyumun ilk basamağında yer alarak Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye, organizasyondaki altıncı madalyasını aldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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