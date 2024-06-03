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Türkiye, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 12-1 yendi

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Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 12-1 yenerek galibiyetini sürdürdü. Ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki üçüncü maçında İrlanda ile karşılaşacak.

Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 12-1 yendi.

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın ikinci maçında Azerbaycan'la karşılaştı.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 7-1 önde kapatan ay-yıldızlılar, sahadan 12-1 galip ayrıldı.

Daha önce yapılan iki turnuvada da şampiyon olan Türkiye, gruptaki 3. maçında yarın İrlanda'yla karşılaşacak.

16 takımın mücadele ettiği grup aşamasında ilk 2 sırayı alanlar, çeyrek finale yükselecek.

Kaynak: AA / Spor

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