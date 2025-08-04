Türkiye, Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası için hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7-10 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenecek Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na Türkiye'den 25 kadın, toplam 41 milli sporcu katılacak.

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, 7-10 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Tampere kentindeki organizasyonda 25'i kadın toplam 41 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Milli takım kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

Kadınlar

İrem Yıldırım, Cemile Duran, Eda Nur Tulum, Berfin Babat, Duru İklim Kadanalı, İlkim Altunbulak, Zeynep Özkara, Viyan Adar, Edibe Yağız, Ceyda Melek Pınar, Döndü Kübra Boyraz, İrem Yiğit, Elanur Şen, Elif Naz Köseoğlu, Aleyna Karabulut, Rahime Yiğit, Nisa Nur Özdemir, Nisanur Akdoğan, Rabiye Çiçek, Simanur Bilgili, Özlem Özcan, Sümeyye Nur Şirin, Feyza Sağdıç, İpek Özkavlak, Şerife Berra Güven

Erkekler

Muhammed Can Karaboğa, Adar Anar, Eren Keser, Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil, Hasan Can Akdemir, Ali Tunç, Barış Aktaş, Koray Uygun, Azat Özkan, Kıyasettin Kara, Deniz Kandöker, Emre Çolak, Yasir Kuduban, Batuhan Özdemir, Azadullah Beğçe, Erkan Karayıl

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm! Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti

Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.