Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası yarın Almanya'da başlayacak

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası, Türkiye'den 26 sporcunun katılımıyla yarın başlıyor. Federasyon Başkanı Suat Hekimoğlu, milli takımın yüksek motivasyonla madalya hedeflediğini açıkladı.

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası, yarın start alacak.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Kienbaum bölgesindeki şampiyona 17 Aralık Çarşamba tarihine kadar devam edecek. Organizasyonda Türkiye'yi 13 kadın ve 13 erkek toplam 26 sporcu temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Suat Hekimoğlu, milli takım kafilesinin yüksek bir motivasyonla hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası, Türk boksunun geleceğini şekillendirecek genç sporcularımız için son derece önemli bir organizasyon. Sporcularımız uzun bir hazırlık döneminden geçti ve bugün itibarıyla şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye hazır durumdalar." ifadelerini kullandı.

Hekimoğlu, hem kadın hem erkek takımının madalya hedefiyle Almanya'ya gittiğini kaydederek, "Bu yaş grubunda elde edeceğimiz her başarı, gelecekte daha büyük hedeflere uzanacak sporcularımızın yolunu açacaktır. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyor, şampiyonadan ülkemizi gururlandıracak sonuçlarla döneceğimize yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımda yer alan sporcular

Şampiyonada mücadele edecek sporcular şöyle:

Erkekler: Hasan Pehlivan Uçak (46 kilo), Miraç Keser (48 kilo), Berat Akduman (50 kilo), Yiğit Keskin (52 kilo), Muhammet Ali Arlı (54 kilo), Zeki Uğur (57 kilo), Özgür Kılıç (60 kilo), Alparslan Şenol (63 kilo), Baturalp Çevik (66 kilo), Hakan Arda İlgün (70 kilo), İbrahim Veyisoğlu (75 kilo), Alpaslan Çoban (80 kilo), Hakan Deniz Coşkun (+80 kilo)

Kadınlar: Azranur Çetin (46 kilo), Asmin Cabaş (48 kilo), Zeynep Şevval Kalaycı (50 kilo), Bengisu Karakoç (52 kilo), Ecrin Alp (54 kilo), Ümmü Sıla Kutluata (57 kilo), Sahranur Turap (60 kilo), Meryem Bakırtaş (63 kilo), Sudenaz Aydemir (66 kilo), Nisa Kaya (70 kilo), Yağmur Görgeç (75 kilo), Ela Ecrin Oşak (80 kilo), Miray Doğru +80 kilo)

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
