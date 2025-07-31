Türkiye, Avrupa 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'ndan 4 Madalya ile Döndü

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Türkiye, Litvanya'da düzenlenen Avrupa 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nı 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Karışık bayrak takımındaki Mehmet Doruk Özkan ve Aylin Yılmaz, Avrupa ikinciliği elde etti.

Türkiye, Avrupa 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nı 1'i altın toplam 4 madalyayla tamamladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Litvanya'nın Kaunas kentindeki organizasyon sona erdi.

Şampiyonanın son gününde Mehmet Doruk Özkan ve Aylin Yılmaz'dan oluşan karışık bayrak takımı, Avrupa ikincisi oldu.

Milliler böylece 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı.

Organizasyonda daha önce Serhan Efe Ucarı ve Mehmet Doruk Özkan'ın yer aldığı erkek bayrak takımı, altın madalya elde etti.

Mehmet Doruk Özkan bireyselde gümüş madalyanın sahibi olurken, erkek milli takımı bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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