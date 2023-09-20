Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki hedeflerini açıkladı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki hedeflerle ilgili yaptığı açıklamada, 'Hedefimiz bir önceki olimpiyatın hem puan olarak hem derece olarak hem de madalya olarak önünde olabilmek' dedi.

- Fatih Çintimar : "Hedefimiz bir önceki olimpiyatın hem derece hem de madalya olarak önünde olabilmek"

ANKARA - Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki hedeflerle ilgili yaptığı açıklamada, "Hedefimiz bir önceki olimpiyatın hem puan olarak hem derece olarak hem de madalya olarak önünde olabilmek" dedi

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde 2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin sporcu kadrosu ve hazırlıklarını hakkında açıklamalarda bulundu. Doping ile en fazla mücadele eden ve en başarılı olan federasyon olduklarını aktaran Çintimar, "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve WADA ile biz bu çalışmalara bugüne kadar devam ettik ve devam edeceğiz. Bununla ilgili aldığımız kararlarda olimpik kadrodaki sporculardan bir 'mix test' bile alsa olimpik kadrodan çıkarıyoruz. Çünkü Türkiye'de Cumhurbaşkanımız da bakanlarımız da kulüplerimiz de biz de bunu istemiyoruz. O zaman münferit olarak yapan cezasını çeker ve bugüne kadar da yapan hiç kimse bir gün bile beklemeden sizlere bilgi olarak sunuldu"dedi.

"Atletizm sporların anası, temiz kalmalı ve temiz olmalı"

Türkiye'nin birçok noktasından hem Dünya Atletizm Şampiyonası'nda hem de Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılan sporcuların madalya ile yurda döndüğünü belirten Çintimar, "Bu bile sosyal atletizmin nereye taşındığını gösteren bir belge. Biz Türkiye'nin her ilinde varız. Her ilde organizasyonlarımız, yarışmalarımız ve eğitimlerimiz devam edecek. Bunları yaparken atletizmin kaynaklarının kesilmesine sebep olmayalım. Buradaki tek şey atletizm sporların anası, temiz kalmalı ve temiz olmalı" ifadelerini kullandı.

"Bu atletizm için bir eksikliktir"

Bir önceki olimpiyatlara kıyasla daha fazla başarı elde etmek için hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Başkan Çintimar, "Olimpiyat tarihimizde üç tane madalyamız var. Bu atletizm için bir eksikliktir. Bu üç madalyanın biri Ruhi Sarıalp, biri Eşref Apak ve biri de bizim dönemimizde Yasmani Copello ile aldığımız madalyalar. Bir önceki olimpiyat ile bugüne kadar madalya alamadık ama 4.'lük, 6.'lıklarımızın olduğu bir organizasyondu. Hedefimiz bir önceki olimpiyatın hem puan olarak hem derece olarak hem de madalya olarak önünde olabilmek" diye konuştu.