Türkiye artistik yüzmede bronz madalya kazandı

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın artistik yüzme serbest stil kombinasyon branşında Türkiye, bronz madalya elde etti. Türkiye, yarış sonucunda İsrail ve Almanya'nın arkasından 3. olarak bronz madalya kazandı.

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın artistik yüzme serbest stil kombinasyon branşında Türkiye, bronz madalya elde etti.

Oswiecim şehrindeki Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen artistik yüzme yarışlarında serbest stil kombinasyon branşına sadece 3 ülke katılım gösterdi ve daha yarış başlamadan her ülke madalyayı garantiledi.

Türkiye, yarış sonucunda İsrail ve Almanya'nın arkasından 3. olarak bronz madalya kazandı.

Yarışmada ay-yıldızlı takımda, Esranur Yirmibeş, Nil Talu, Ayda Salepçioğlu, Melek Andreea Akay, Selin Telci, İsra Yüksel, Derin Aralp, Ece Sokullu, Ece Üngör, Duru Kanberoğlu, Dila Yıldız ve Cansın Kütükçüoğlu yer aldı.