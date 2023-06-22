Türkiye artistik yüzmede 16. oldu

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye, artistik yüzme düet teknik branşında 16. oldu. Milli takım, 19 ülke arasında yarıştı ve altın madalyayı Avusturya aldı. Türk sporcular, madalya mücadelelerinin başladığı günde 5 madalya elde etti ve madalya sıralamasında 5. sırada yer aldı. Yarın 9 branşta mücadele edecekler.