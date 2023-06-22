Türkiye artistik yüzmede 16. oldu
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Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye, artistik yüzme düet teknik branşında 16. oldu. Milli takım, 19 ülke arasında yarıştı ve altın madalyayı Avusturya aldı. Türk sporcular, madalya mücadelelerinin başladığı günde 5 madalya elde etti ve madalya sıralamasında 5. sırada yer aldı. Yarın 9 branşta mücadele edecekler.
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye, artistik yüzme düet teknik branşında 16. oldu.
Oswiecim şehrindeki Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen artistik yüzme yarışlarında düet teknikte Türkiye'yi Esranur Yirmibeş-Nil Talu ikilisi temsil etti.
Milli takım, 19 ülke arasında 16. oldu. Bu kategoride altın madalyayı Avusturya aldı.
Türkiye oyunlara iyi başladı
Türk sporcular, madalya mücadelelerinin başladığı günde 5 madalya elde etti.
Karatede Eray Şamdan, atıcılıkta İsmail Keleş altın madalya alırken, karatede Ali Sofuoğlu gümüş, Serap Özçelik Arapoğlu ve Tuba Yakan, bronz madalya kazandı.
İsmail Keleş ayrıca kazandığı şampiyonlukla 10 metre havalı tabancada 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotasını da aldı.
Madalya sıralamasında ise Türkiye, 5. sırada günü tamamladı. Zirvede ise 4 altın, 2 bronz madalyayla Ukrayna bulunuyor.
Milli sporcular yarın 9 branşta sahne alacak
Ay yıldızlı sporcular, 3. Avrupa Oyunları'nda yarın 3 branşta mücadele edecek.
Okçuluk, kano durgunsu, masa tenisi, atletizm, karate, tekvando, boks, atıcılık, artistik yüzmede Türk sporcular yer alacak.
Ayrıca, Türkiye'nin yer almadığı 3x3 basketbol, spor tırmanışı, atlama ve padel branşlarında da müsabakalar yapılacak.