Türkiye, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'na Hazırlanıyor

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 26-28 Eylül tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Szombathely kentindeki organizasyonda 9 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Turnuvada Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Alperen Ege Avcı, Emirhan Kartın, Altan Doğan ve Mert Efe Kılıçer; kadınlarda Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız ve Nazlı Savranbaşı temsil edecek.