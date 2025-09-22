Türkiye, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'na Hazırlanıyor
26-28 Eylül tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Türkiye'yi 9 milli sporcu temsil edecek. Sporcular madalya mücadelesi verecek.
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 26-28 Eylül tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Szombathely kentindeki organizasyonda 9 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Turnuvada Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Alperen Ege Avcı, Emirhan Kartın, Altan Doğan ve Mert Efe Kılıçer; kadınlarda Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız ve Nazlı Savranbaşı temsil edecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor