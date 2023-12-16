Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası Kocaeli'de Başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen şampiyonaya 87 sporcu katılıyor. Şampiyona, farklı kategorilerde yarışmalarla devam edecek.

Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası müsabakaları Kocaeli'de başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunu tarafından Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 19 kulüp ve 2 ferdi bölgeden olmak üzere toplam 87 sporcu katılıyor.

Sporcuların, "Minikler", "Yıldızlar", "Gençler" ve "Büyükler" kategorilerinde yarışacağı şampiyona, yarın ödül töreniyle sona erecek.