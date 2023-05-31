Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda 1. Etap Müsabakaları Ankara'da

Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap müsabakaları, 24-25 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Organizasyon iki gün sürecek ve başarı sıralaması yıl sonuna kadar yapılacak 3 etap sonucu belirlenecek.