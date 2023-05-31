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Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda 1. Etap Müsabakaları Ankara'da

Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda 1. Etap Müsabakaları Ankara'da

Spor Haberleri

Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap müsabakaları, 24-25 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Organizasyon iki gün sürecek ve başarı sıralaması yıl sonuna kadar yapılacak 3 etap sonucu belirlenecek.

Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap müsabakaları, 24-25 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilecek organizasyon iki gün sürecek.

Organizasyonda başarı sıralamasının, yıl sonuna kadar yapılacak 3 etap sonucu belirleneceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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