Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda 1. Etap Müsabakaları Ankara'da
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Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap müsabakaları, 24-25 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Organizasyon iki gün sürecek ve başarı sıralaması yıl sonuna kadar yapılacak 3 etap sonucu belirlenecek.
Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap müsabakaları, 24-25 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilecek organizasyon iki gün sürecek.
Organizasyonda başarı sıralamasının, yıl sonuna kadar yapılacak 3 etap sonucu belirleneceği kaydedildi.
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor