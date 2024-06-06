Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalindeki rakibi Polonya oldu
Fransa'nın Haute-Savoie bölgesinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek finalinde Almanya'yı 11-0 yenerek tur atlayan Türkiye, yarın Polonya ile yarı finalde karşılaşacak.
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalindeki rakibi Polonya oldu.
Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek finalinde Almanya'yı 11-0 yenerek tur atlayan Türkiye, finale kalma mücadelesinde yarın Polonya ile karşılaşacak.
Camille Fournier Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 16.30'da başlayacak.