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Türkiye Amatör Futbol Ligleri'nde Transfer Tarihleri Belli Oldu

Türkiye Amatör Futbol Ligleri'nde Transfer Tarihleri Belli Oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonu amatör futbol liglerinde uygulanacak transfer tarihlerini açıkladı. İlk transfer tescil dönemi 1 Ağustos 2024'te başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, amatör liglerde uygulanacak transfer tarihlerini belirledi. 1 Ağustos itibariyle ilk transfer tescil dönemi başladı.

Türkiye Amatör Futbol Ligleri'nde uygulanacak transfer tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonu amatör futbol liglerinde uygulanacak transfer tarihlerini kamuoyu ile paylaştı. Amatör Futbol Ligleri'nde ilk transfer tescil dönemi 1 Ağustos 2024 itibariyle başladı. İlk transfer tescil dönemi 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Amatör liglerde ikinci transfer tescil dönemi 6 Ocak 2025'te başlayacak ve 28 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Amatör futbol kulüpleri, bu tarihler arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği kriterler dahilinde kadrolarına takviye yapabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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