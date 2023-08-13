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Türkiye, Almanya'yı mağlup ederek LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda 9. oldu

Spor Haberleri

Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, Almanya'yı 12-11 mağlup ederek organizasyonu 9. sırada tamamladı. Diğer sıralama maçlarında Malta 11. olurken, İtalya Hırvatistan'ı mağlup etti.

Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda sıralama maçında Almanya'yı 12-11 mağlup eden Türkiye, organizasyonu 9. tamamladı

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ndeki turnuvanın 6. gün sabah seansında 3 sıralama maçı oynandı.

İlk maçta Fransa'yı 13-9 yenen eden Malta, turnuvayı 11. sırada bitirdi.

Dokuzunculuk maçında ise Almanya ile Türkiye karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelede havuzdan 12-11 galip ayrılan Türkiye, organizasyonda dokuzuncu oldu.

Diğer sıralama maçında da İtalya- Hırvatistan'ı 6-5 mağlup etti.

Turnuva akşam seansında bir sıralama maçı ve yarı final mücadeleleriyle devam edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor

Hırvatistan Almanya Türkiye Manisa Spor Haberler

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