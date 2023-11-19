Türkiye, Almanya'yı deplasmanda mağlup etti

Türkiye Milli Futbol Takımı, Almanya'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, EURO 2024'e katılma hakkını elde etti.

Hazırlık maçında deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup eden Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde oynadığı 3. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

A Milli Takım, Montella yönetiminde çıktığı 3 maçta 8 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden milli takım, ikinci karşılaşmasında da Letonya'yı Konya'da 4-0'la geçti ve Türkiye, EURO 2024'e katılma hakkını elde etti.

Montella yönetiminde ilk golünü Almanya karşısında henüz mücadelenin 5. dakikasında kalesinde gören ay-yıldızlı ekip, zorlu maçı Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı'nın golleriyle kazanmayı başardı.

Montella yönetiminde sıradaki hedef grup liderliği

A Milli Takım, Vincenzo Montella yönetiminde sıradaki maçını 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile oynayacak.

EURO 2024'e katılma hakkını elde eden milli takım, grubun son karşılaşmasından 1 puan alması halinde, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakmaksınız grubu lider tamamlamayı garantileyecek.

Final stadında galibiyet

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahibi Almanya'yı, EURO 2024 final karşılaşmasının da oynanacağı Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda mağlup etmeyi başardı.

Almanya'daki 10 şehirde toplam 51 maçın oynanacağı EURO 2024'ün finali 14 Temmuz 2024'te Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Ferdi, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı ilk gollerini attı

Türkiye'yi Almanya karşısında galibiyete taşıyan golleri atan Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı, A Milli Takım ile ilk gol sevinçlerini yaşadı.

Mücadelenin 38. dakikasında fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getiren Ferdi, 13. maçında ilk golüne imza attı.

Almanya karşısında 2-1 öne geçiren golü atan 18 yaşındaki Kenan Yıldız ise 2. maçında fileleri havalandırdı. Milli takımın Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 86. dakikasında oyuna giren ve A Milli Takım formasını ilk kez giyen Kenan, Almanya karşısında ilk 11'de sahada yer aldı.

Milli takıma, Almanya karşısında galibiyeti getiren golü 70. dakikada kullandığı penaltıyla atan Yusuf Sarı da 3. maçında ilk kez gol sevinci yaşamayı başardı.

Almanya karşısında 18 yıl sonra galibiyet

Türkiye, Almanya karşısında 18 yıl sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Milli takım, güçlü rakibi karşısında son galibiyetini 8 Ekim 2005'te İstanbul'da oynanan özel maçta 2-1'lik skorla elde etmişti.

A Milli Takıma, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta galibiyeti getiren golleri Halil Altıntop ve Nuri Şahin atmıştı.

Almanya, Nagelsmann yönetiminde ilk kez kaybetti

Almanya, yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann yönetiminde ilk yenilgisini Türkiye karşısında aldı.

Almanlar, Hansi Flick'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Nagelsmann yönetiminde oynadığı ilk 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti.

ABD'de oynanan karşılaşmalarda ABD'yi 3-1 mağlup eden Almanya, Meksika ile 2-2 berabere kalmıştı.