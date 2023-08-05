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Türkiye, Almanya'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

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Voleybolda Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'nda Almanya'yı 3-0 yendi. Milli takım, dördüncü maçını da galibiyetle tamamladı ve beşinci maçında ev sahibi Hırvatistan'la karşılaşacak.

Voleybolda Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'nda Almanya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım dördüncü maçında Hırvatistan'ın Osijek kentinde Almanya'yla karşılaştı.

Rakibini 25-11, 25-13 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen milliler, B Grubu'ndaki dördüncü maçını da galibiyetle tamamlamış oldu.

Türkiye, gruptaki beşinci maçında yarın TSİ 22.00'da ev sahibi Hırvatistan'la karşılaşacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Dünya Şampiyonası Hırvatistan Almanya Türkiye Spor Haberler

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