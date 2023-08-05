Türkiye, Almanya'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Voleybolda Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'nda Almanya'yı 3-0 yendi. Milli takım, dördüncü maçını da galibiyetle tamamladı ve beşinci maçında ev sahibi Hırvatistan'la karşılaşacak.